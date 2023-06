Estaré presente para ser candidato y para ser el próximo gobernador de Chiapas. Que no haya duda . Aseguró que sus aspiraciones no le impedirán tener el tiempo necesario para cumplir con su responsabilidad legislativa y construir en este periodo de receso y el que le toque estar al frente de la Jucopo, acuerdos con las demás fuerzas políticas, lo haré con mucho decoro y responsabilidad .

No me he bajado, no me muevo un centímetro de mis aspiraciones, al contrario, con esta posición me afianzo más y con mayor representatividad política para seguir haciendo gestiones en favor de los más pobres, de los más necesitados y particularmente de Chiapas.

Insistió: Soy un soldado más al servicio del Estado y así me voy a conducir en este momento y llegado el tiempo, levantaré la mano, me inscribiré . Todo al aludir a versiones de ya no contendería por la candidatura para quedarse hasta concluir la Legislatura en la coordinación de los senadores guindas.

En tanto, la directora de la Lotería Nacional anunció que renunciará a ese cargo para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Morelos.

En un video que subió a sus redes sociales, informó que el pasado 13 de junio se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para manifestarle su deseo de participar en el proceso interno del partido.

Para ello, dijo que renunciará a la dirección general de la Lotería Nacional en cumplimiento de los procesos legales correspondientes en el momento que le sea indicado.