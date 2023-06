Armando G. Tejeda

Viernes 16 de junio de 2023, p. 8

Madrid. El ex presidente Felipe Calderón arremetió contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante un seminario sobre América Latina ante los retos que supone el cambio climático y la transición a las energías limpias. Afirmó que en México todas las políticas públicas que se están haciendo en esa dirección son equivocadas y no tienen ningún sentido .