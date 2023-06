▲ Nada es mejor para la hidratación que el agua, por lo que su consumo no debe sustituirse por sueros orales, bebidas para deportistas o hidratantes, concluyó un estudio reciente de la Profeco. Ante la ola de calor que azota varios puntos del país, La Jornada retomó esta investigación en la que se examinó la calidad de dichos productos. La Profeco alertó que consumir electrolitos en exceso puede generar un desequilibrio en el organismo, por lo que este tipo de bebidas no deben tomarse como si se tratara de agua, ya que pueden provocar problemas de salud . En el estudio se señalaron algunas de las marcas que incumplen con las normas de protección al consumidor: Suerox no es un suero, Jumex Hydrolit contiene azúcares en exceso, Rescata no declara contenido de edulcorantes, Jumex Sport realiza publicidad engañosa, Bio Steel se vende como bebida para deportistas, pero no contiene ni los azúcares ni el suero para reponer la energía y Enerplex usa publicidad engañosa. En la imagen, jóvenes rusas en una fuente de Moscú. Foto Afp, con información de Emir Olivares Alonso