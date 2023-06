E

l Fantasma en la máquina es más querido por la política de derecha que por la de izquierda, señala Steven Pinker (SP) en el capítulo 7 de La tabla rasa. Entre esos enemigos de las ciencias de la naturaleza humana hay personas de izquierda, derecha y, en medio, una serie variopinta de fanáticos monotemáticos. Hasta aquí he hablado de la furia de la extrema izquierda, dice SP. La oposición de derecha más contumaz a las ciencias de la naturaleza humana proviene del fundamentalismo cristiano. Quien no cree en la evolución, no cree en la evolución de la mente, y cualquiera que crea en un alma inmaterial, ciertamente no va a creer que el pensamiento y el sentimiento consisten en el procesamiento de información en el cerebro. La oposición religiosa a la evolución es impulsada por varios miedos morales, pues la evolución cuestiona la verdad bíblica de la creación. Pero la oposición a la evolución trasciende el deseo de defender la literalidad bíblica. Personas religiosas modernas pueden no creer en la verdad de todos los milagros que se narran en la Biblia, pero sí creen que fuimos creados a imagen de Dios, y puestos en la tierra con una finalidad superior: la de vivir una vida moral siguiendo los mandamientos divinos. Temen que si los humanos son productos accidentales de la mutación y la selección de replicadores químicos, la moral se quede sin fundamento alguno, obedeciendo ciegamente impulsos biológicos. El efecto más nocivo de la oposición de la derecha a la evolución, añade SP, es la corrupción de la educación científica en Estados Unidos por parte de militantes del movimiento creacionista. Hasta 1968 se permitía que los estados prohibieran abiertamente enseñar la teoría de la evolución. Desde entonces, los creacionistas han tratado de maniatar tal enseñanza de maneras que confían van a pasar la aprobación constitucional. La derecha religiosa está desconcertada por la evolución y por la neurociencia. Al exorcizar el fantasma en la máquina, la ciencia del cerebro –apunta SP– socava la doctrina moral que toda persona tiene un alma, que identifica valores, ejerce el libre albedrío y es responsable de sus decisiones. Si la conducta está controlada por circuitos del cerebro que siguen las leyes de la química, elección y valor serían mitos, y se evaporaría la posibilidad de responsabilidad moral: “Si nuestras creencias son productos inconscientes de nuestra existencia material, entonces se revela que todo lo que da sentido a la vida humana –la religión, la moral, la belleza– carece de base objetiva”. Otra doctrina moral cristiana es que el alma entra en el cuerpo en el momento de la concepción, con lo que se define quién es una persona con derecho a la vida y convierten el aborto y la eutanasia en asesinato.