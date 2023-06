Q

ué bueno que servidores públicos como Luis María Aguilar Morales, ministro calderonista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no trabajen en, por ejemplo, la corte de Florida, porque de otra manera el gobierno mexicano hubiera perdido el litigio que mantiene contra Genaro García Luna; es más, ni siquiera habría juicio, pero sí protección, como a tantos otros delincuentes, para él de parte de los integrantes del Poder Judicial federal.

Pero como hubiera no existe y ministros como el citado no laboran allá, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador informó que “una buena noticia (de esas que no le gustan a los conservas ) es que la corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de Genaro García Luna (alegaban que no correspondía) para que esa corte no diera curso a nuestra denuncia de corrupción. Entonces, ya se desechó y sigue el juicio”.

Y no es cualquier cosa, porque están en juego alrededor de 600 millones de dólares (o más) del erario nacional, los cuales, mediante una enorme telaraña de corrupción, fueron sustraídos (léase robados) por el ex secretario calderonista de Seguridad Pública y su pandilla. Y para información detallada, hoy asistirá a la conferencia matutina el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

En enero pasado, en curso el juicio por narcotráfico contra García Luna en una corte de Nueva York, el presidente López Obrador anunció que el gobierno mexicano va a procurar recuperar el dinero (que García Luna acumuló mediante su telaraña de corrupción). Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares, en Florida, y sus abogados plantearon que no tenía México por qué ir a litigar allá, y un juzgado en Florida nos dio la razón; es decir, sí podemos, y se está trabajando en eso: 700 millones de dólares y otros posibles activos .

Por aquellos días, el mandatario planteó tres posibles desenlaces en el juicio a García Luna: que este “sea inocente y Calderón no tiene por qué preocuparse; que el ex policía no es inocente, pero Borolas no está involucrado ni se enteró; o que este lo sabía y estaba involucrado”. En cualquier caso, el michoacano resultaría cómplice o pendejo, aunque ambos calificativos son aplicables.