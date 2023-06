El tapadismo tiene que desaparecer, este país ya ha cambiado y las antiguas élites parecen no haberse enterado. Sobre todo las que quieren regresar al poder, cuyo discurso es todos somos iguales, pero voten por nosotros .

Votaron 3 mil 195 personas. En Twitter, mil 254; en El Foro México, 607, y en Facebook, mil 334. El sondeo fue distribuido por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología; los resultados se ven al momento y los participantes pueden opinar. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan su opinión.

a renovación del Poder Ejecutivo está a un año y tres meses de distancia. El Presidente López Obrador ha hecho el compromiso de que no intervendrá en el proceso electoral para favorecer a ninguno de los aspirantes, no habrá tapado ni dedazo. Por su lado, Morena ya echó a andar la maquinaria para elgir candidato(a) por medio de una encuesta. ¿Te convence la promesa del Presidente? Es el tema de la encuesta de esta semana, los resultados aparecen en la gráfica.

Eloy Ramírez / CDMX

López Obrador sabe muy bien la gravedad de una ruptura por apoyar a algún precandidato. Aunque tenga un favorito (creo que es favorita), no intervendrá ni con sugerencias o consejos. Mucho está en juego: la vida política del país.

Patricia Aguilar / Cuernavaca

La sucesión no es un ejercicio simple, desgraciadamente no somos disciplinados y con visión a largo plazo. Creo que es necesario poner a cada quien en su lugar y eso lo tiene que hacer el Presidente, como en cualquier organización.

JF Hernández / Ciudad Madero

No creo que haya dedazo, pero sí riesgo grande de división si la encuesta no es transparente y clara. No debe quedar duda de quien gane.

Miguel Ángel / CDMX

Las luchas internas de Morena por la sucesión son más peligrosas y más dañinas para el partido que las que les ha dado el #PRIAN, creo que AMLO será respetuoso de los procedimientos; pienso que sí debe de ejercer su posición de fundador y líder del proyecto y que es necesario continúe para bien del pueblo de México.

Luis Carlos / Veracruz

El proyecto de Morena tiene una base filosófica; Sheinbaum, Adán Augusto y me parece que Ebrard han estado desde el inicio del partido. Al igual que Noroña, a quien el Presidente no convocó a la comida en que celebraron el triunfo de Morena en el estado de México. Debe haber piso parejo con todos, sin discriminar a nadie.

Olivia Rosales Hernández / Toluca

La narrativa que han creado los conservadores y los medios de manipulación , pretende que creamos que el tapadismo sigue vigente, afortunadamente ya no es, ni será nunca más.

Juan García Hernández / Puebla

Creo en AMLO. Siempre ha sido un líder verdadero y se ha conducido con verdad. Los resultados están en el valor del peso y la inflación, en el nivel de inversiones y el respeto de las naciones al país.

Alberto Cruz Sánchez / CDMX

El Presidente tiene un gran colmillo político y mucha agudeza, para saber qué queremos y por dónde la población inclinaría la balanza. Sabe que una imposición de él le restaría credibilidad al movimiento de transformación.

Socorro García Ramos / CDMX

