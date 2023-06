on el acuerdo entre la Coalición Nacional, el Partido de los Finlandeses, los democratacristianos y el Partido Popular Sueco (RKP), Finlandia tendrá el gobierno más derechista de su historia. Esa coalición, identificada con la centroderecha, obtuvo 20.8 por ciento de los votos en los comicios de abril pasado, una exigua victoria sobre el 20.1 por ciento de los nacionalistas xenófobos y 19.9 por ciento de la socialdemocracia, actualmente en el poder. Aunque el líder conservador Petteri Orpo pudo optar por una alianza parlamentaria con los moderados socialdemócratas, prefirió unir fuerzas con una ultraderecha que, en teoría, está más alejada de sus posiciones.

Lo que ha cambiado es la composición étnica y cultural de unas sociedades que permanecieron en un relativo aislamiento debido a su lejanía geográfica y su clima desafiante: en años recientes, miles de personas han acudido a estos países desde África, Medio Oriente, Asia e incluso el sur de Europa en busca de refugio. La afluencia de grupos humanos con costumbres, prácticas y aspectos diferentes reveló los límites del liberalismo y la tolerancia de que presumían los estados socialdemócratas: el encuentro con la otredad ha sacado a la luz unos impulsos racistas, nativistas, y un egoísmo agresivo que lleva a partes crecientes del electorado a respaldar a unas derechas cada vez más cercanas al fascismo y en algunos casos francamente indistinguibles de él.

Por lo demás, Escandinavia no está sola en este giro: en España, Italia y Francia cobran fuerza los herederos del nunca extinto fascismo del siglo XX, con toda la panoplia de exaltación de la familia tradicional, el militarismo, el patrioterismo y, siempre en primer lugar, un odio cerril a los inmigrantes pobres. En Italia, Suecia, Dinamarca o ahora Finlandia, se repite un patrón en que las ultraderechas acceden al gobierno no porque sean mayoritarias, sino porque las derechas supuestamente institucionales las incluyen en coaliciones que hace no mucho habrían sido inadmisibles para sus bases y dirigentes. En suma, el conservadurismo tradicional, que siempre dijo defender a la democracia liberal de los extremos que aparecían a ambos lados del espectro político, hoy se quita las máscaras, exhibiendo su disposición a pactar con la xenofobia y el autoritarismo con tal de mantener privilegios de grupo y de clase.