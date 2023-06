Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 16 de junio de 2023, p. 25

Guanajuato, Gto., Después de que los diputados de Morena denunciaron que fundaciones ligadas a panistas son beneficiadas por el Fideicomiso de Desarrollo Social y Seguridad (Fidesseg), ayer votaron en el Congreso estatal contra la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscalice los 646 millones de pesos entregados a 125 organizaciones sociales.

Durante la sesión del pleno del Congreso, el diputado panista Víctor Zanella Huerta presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para que en el Programa General de Fiscalización 2023 se incluyera una auditoría financiera y de cumplimiento al Fidesseg.

Se deberá revisar el ciento por ciento de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2022, con inicio dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación por el pleno del Congreso del estado , destaca el punto de acuerdo que la fracción del partido guinda votó en contra.

Ante el pleno, en días pasados la diputada morenista Hades Aguilar Castillo denunció que entre las organizaciones beneficiadas con recursos del fideicomiso hay fundaciones encabezadas por el ex presidente Vicente Fox Quesada e integradas por panistas o personajes ligados al PAN.

Entre los subvencionados están Vamos México, de Fox Quesada y su esposa, Marta Sahagún; la Fundación Empresarial Guanajuato, que tiene en su consejo a Enrique Oviedo Herrera, hermano del secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, al ex regidor de León Alejandro Arena Barroso y al presidente del Sistema de Agua Potable de León, José Antonio Morfín Villalpando.

También figuran Tierra en el Alma, en la que participa Dulce María Gallego Hinojosa, ex regidora de Celaya y prima del ex presidente Felipe Calderón, y el Banco de Alimentos de Guanajuato, que tiene entre sus directivos a José Luis Romero Hicks, hermano del ex gobernador Juan Carlos Romero.