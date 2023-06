Además, el mandatario se comprometió a comenzar a pagar el maíz que ya se acopió en las bodegas para incentivar a los grandes industriales a que inicien sus compras al reducirse la oferta de cosechas.

Añadió que el director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño, le aseguró que el próximo lunes se empezará a sacar el maíz almacenado para distribuirlo en las tiendas Diconsa del país, lo cual dejará sin excusa a algunos bodegueros, quienes afirman que ya no tienen cupo para recibir más grano.

Ofrece interceder ante FGR

Rocha Moya ofreció a los productores interceder ante la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar detenciones en contra de los dirigentes que encabezaron la toma del aeropuerto. Yo no sé el procedimiento, pero no quiero que haya presos porque luchen, esté o no de acuerdo con ellos .

Asimismo, expuso que recibió una llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Me dijo: ‘Yo estoy contigo, yo te apoyo’, y para mí es importante que me hable el Presidente y me diga que me apoya (...) pues eso me abre la posibilidad de hacer algunos planteamientos”.

El líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, calificó de positiva la reunión con el Ejecutivo estatal, pues se consiguieron importantes avances en la lucha por obtener un precio justo del grano.