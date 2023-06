“Llevo meses diciéndolo, hay una línea editorial de golpear, pero no tenemos nada qué ver con el te-ma de la Federación. (Las nadadoras) deben de años y ejercicios de gobierno anteriores. Es puro juego mediático y no van al fondo de las cosas. El chantaje es: ‘tú fuiste atleta y lo sabes’, pero debemos cumplir con la normativa del recurso federal”, precisó.

No hay rencillas , subrayó la ex velocista, con las ondinas, quienes demandaron a la Conade para recuperar las becas que les fueron retiradas –como a todos los deportistas acuáticos– por no respaldar al ex presidente de la Federación Mexicana de Natación Kiril Todorov, destituido por World Aquatics, aunque la justificación es que las deportistas son deudoras de gastos no comprobados.

Es de verdad en vano el tra-tar de estarles explicando, porque mediáticamente no vende darme la razón.

–¿Entonces no sería bueno sanear esa situación?

No, ¿para qué?, que los atletas con sus resultados hablen. Yo no estoy en contra de ningún deporte. Tratar de revertir lo que diariamente se dice, tendríamos que tener horas de televisión, planas y planas completas de prensa escrita, y radio, etcétera, para contrarrestar lo que han hecho; un enjuague mediático sin razón, aunque nosotros trabajamos donde nos toca y estoy enfocada en lo que sí me responsabiliza y sí me atañe cumplir y hacer cumplir, que es la incursión completa al recurso federal, y les den los recursos, las atenciones y los estímulos a los atletas que sí lo merecen , puntualizó.

Frente a las críticas hacia su gestión y su persona, la dirigente se mantuvo implacable: No me afectan. Es tan respetado y tan claro que es tan válido como el aplauso. Vaya, me tiene sin cuidado el tema. Mi trabajo y mi convicción es rendir resultados y hacer lo que me toca .

Sobre la suspensión definitiva por parte de un juez federal que ordena a la Conade restituir los apoyos que les retiraron a las nadadoras, Guevara manifestó que debe esperar a conocer el documento. “No sé qué dice. Se contestó el primero, pero tenemos que esperar de regreso qué diga. No ha llegado.