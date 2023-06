Despojarnos del ego, trabajamos cooperando para el cambio y ustedes son factor para eso, son la inspiración de muchos que los van a ver y van a anhelar un día poder estar en este mismo espacio, con este uniforme, con el cúmulo de sueños que implica ser mexicano y tener la distinción de ser seleccionado nacional y poder participar en el proceso hacia los Juegos Olímpicos y las demás competencias que surjan en el camino , anotó la ex velocista.

Excepto la clavadista Samantha Jiménez, no estuvieron presentes los deportistas acuáticos, a los que les fueron retirados los recursos por el conflicto con su federación. Tampoco aparecieron en el video de los atletas en acción que fue transmitido, al igual que ningún exponente de raquetbol, pese a ser de los deportes que más preseas aportan.

Las cosas se logran con ganas. En el beisbol alguien dijo que no se puede vencer a quien no le gusta rendirse , manifestó el mandatario en el abanderamiento de la delegación mexicana que asistirá a la justa regional (23 de junio al 8 de julio), encabezada por la gimnasta Alexa Moreno y el pesista Jorge Cárdenas.

El presidente López Obrador agradeció a las familias de los deportistas. Son los que más les ayudan, no sólo en lo material, sino animándoles para que no dejen la disciplina y no pierdan la fe en el propósito que tienen de salir adelante , así como a los entrenadores.

“Estoy seguro que van a aplicarse a fondo, de manera intensa, con alma, corazón y carácter, con razón y con pasión, con técnica y con mucha pimienta.

“Ahí donde van a estar: en las pistas, en los campos, ahí hay igualdad, ahí hay democracia. Ahí no están los dados cargados o las cartas marcadas; a veces hay árbitros especiales, pero no es la regla, afortunadamente es la excepción, entonces ahí ustedes son los que van a decidir a la hora buena, ahí piensen en ustedes, en sus familias y en México.

Nuestro país está viviendo una época nueva, tiene muy buena fa-ma en el mundo, en lo económi-co, en lo social, en lo político y también en lo deportivo, se están obteniendo triunfos. Entonces, vamos a continuar con esa racha , alentó el Presidente, quien se despidió porque debía retirarse a caminar y a practicar, porque, así como me ven, todavía estoy bateando arriba de 300 .

Estuvieron presentes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá y la atleta de tiro deportivo, Alejandra Zavala Vázquez.