Explicamos en el proyecto por qué no se colman los requisitos por los cuales el acuerdo celebrado no se llevó a cabo con el funcionario legalmente facultado, y estos convenios aplican sólo para tres tipos de delitos, entre los que no está el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por eso es que estuvo en lo correcto el juez de distrito y la propuesta es confirmar y negar , señaló la magistrada María Dolores Núñez Solorio. La ex conductora promovió un recurso de queja para impugnar el fallo del juez federal que le negó el amparo para dejar insubsistente la orden de captura en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita.