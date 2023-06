▲ Confío en que juntos construyamos respuestas a los retos compartidos , dijo el secretario de Estado de EU a la nueva titular de la SRE. En la imagen de 2018, Andrea Bárcena cuando dirigía la Cepal. Foto José Antonio López

Nombramiento de embajadores

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el PRI urgió a desahogar los nombramientos pendientes de embajadores, pues hay países receptores que ya entregaron su beneplácito.

Durante la instalación de la Segunda Comisión de la Permanente, la senadora Beatriz Paredes (PRI) expuso que si aún no se han turnado a esta instancia las designaciones de diplomáticos que están pendientes, se deben solicitar, porque hay algunos que corresponden a representaciones que se quedaron sin titular en este largo periodo de receso del Congreso. Hay casos, agregó, en los que ya las naciones receptoras entregaron el beneplácito, por lo que no se explica por qué no se han avalado. Hay en espera unos seis o siete nombramientos.

Paredes manifestó su disposición para que se realicen las comparecencias de los funcionarios designados, incluso por Internet.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) dijo que no es prudente postergar este asunto, más aún si ya está el beneplácito de los países.

La diputada Carolina Beauregard (PAN), presidenta de la Segunda Comisión, informó que esta instancia aún no recibe los oficios correspondientes. Hay que agilizar estos trámites, porque algunos de los diplomáticos propuestos no están en México y se les debe convocar lo más pronto posible y ver si se pueden nombrar en bloque .

Entre las designaciones están las de José Ignacio Madrazo Bolívar, en Argelia; Eduardo Patricio Peña Halle, en Kuwait, y Rosaura Rueda Gutiérrez, en Egipto. Beauregard explicó que la comisión tiene 111 asuntos por atender, los cuales se desahogarán sin importar colores . Esta instancia se encargará de atender asuntos sobre relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública durante el segundo receso del segundo año de la 65 legislatura.

(Con información de Georgina Saldierna y Andrea Becerril)