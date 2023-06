Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de junio de 2023, p. 6

La víspera de que cinco aspirantes a la coordinación nacional de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación se registren ante la Comisión de Elecciones de Morena, el dirigente del partido, Mario Delgado, acotó que el Consejo Nacional invitó, con nombre y apellido , sólo a cuatro morenistas a participar, así como a uno del PVEM y uno del PT.

La diputada Yeidckol Polevnsky –quien pretende inscribirse tras obtener licencia del Congreso– no fue invitada , precisó.

Delgado confió en que la legisladora no impugne, porque “queremos que este proceso histórico que ha iniciado nuestro Presidente nos dure muchos años. Y no elegiremos a nuestro candidato presidencial, sino a quien coordine a escala nacional los trabajos de la transformación. Por tanto, los aspirantes no recibirán financiamiento del partido para las actividades que empiezan el lunes 19.

“Es un proceso interno, donde la autoridad electoral no puede intervenir. Apelamos a nuestro derecho de autorganización y autodeterminación. En el momento en que hay recursos por parte del partido, abres la vía de la fiscalización… Existe otro ánimo dentro del INE, pero preferimos mantenernos con un proceso totalmente interno.”