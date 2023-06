Alonso Urrutia y Emir Olivares

Reacio a comentar las inminentes bajas en su gabinete que le fueron anunciadas la víspera y sólo ante la insistencia el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió: creo que se van como ocho . Con el ambiente político agitado, no fue más allá, no mencionó ningún nombre bajo la premisa de que no se vaya aquí a interpretar que yo estoy ayudando, destapando; no, van en igualdad de circunstancias a que la gente decida .

En su conferencia aludió a su encuentro con los consejeros del Instituto Nacional Electoral también sin abundar mucho sobre las posturas que se plantearon, en el marco de una buena conversación en la que enfatizó la necesidad de alcanzar una verdadera democracia. Que no se simule, que no se utilice la democracia como pantalla y que tengamos en realidad una oligarquía: el gobierno de los arriba, de la minoría, de los ricos, y que el pueblo no exista .

López Obrador reiteró su visión de que en la actualidad, hay un pueblo empoderado , por lo que no puede haber nunca más una democracia sin pueblo, “nunca mas kratos (poder) sin demos (pueblo”.

En medio de este convulsionado ambiente político en el seno de su movimiento, López Obrador habló de su futuro y de su inminente jubilación política. Hay quienes se quedan con la nostalgia del poder y seguir mandando, olvidan que cada quien tiene su tiempo.

“Voy a jubilarme por completo. Sí van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo con mi consciencia, que es lo más importante, el tribunal de la consciencia. Que me puedan perseguir, pues tampoco, porque no me voy a ir del país y ya todo mundo va a saber dónde voy a estar. ¡Qué me van a perseguir, ahí los voy a esperar! Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia”.