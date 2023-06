Y

ahora… ¿quién podrá salvarnos? La decisión de la secretaria Rosa Icela Rodríguez –quien no aceptó ir como suplente ni para el gobierno de la ciudad ni en la Secretaría de Gobernación– crea un muy peligroso vacío en la capital que puede cambiar toda perspectiva política construida hasta ahora.

Para la derecha fue una bocanada de oxígeno. La intempestiva determinación puso de buenas a la oposición que se sentía derrotada si enfrentaba a la opción Rosa Icela, pero que ahora, con la casi seguridad de que Clarita Brugada sea la candidata, están seguros de tener una oportunidad muy grande de ganar.

Y es que ven en la alcaldesa en Iztapalapa la rival más débil y no cuentan con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, porque la miran en algún lugar del Poder Legislativo; es decir, piensan que Clarita será la puerta por donde entren para cambiar el destino de la CDMX, porque ellos le van a ganar.

También se dice que la reconciliación entre Chucho Monreal y el Zócalo habla de la posibilidad de que el zacatecano se vista de candidato para esta ciudad, porque a Clarita no le alcanza, aunque Mario Delgado –que también quiso y no se le hizo–, asegura que en la capital toca mujer , o sea que Morena, según sus reglas, tendrá candidata y no candidato para el gobierno local.

Total, la capital está en peligro, en un callejón sin salida. Por lo pronto, Martí Batres se convertirá en el suplente de la jefa de Gobierno. La escena del anuncio contaba una historia poco conocida.

Primero fue el nombre de la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, el que sonó fuerte, y junto con el de ella desapareció el de Omar García Harfuch, quien parecía seguro, pero luego el jefe de la policía volvió a aparecer y se le consideró como seguro.