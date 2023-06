La salida de Rosa Icela del tablero de la grilla chilanga centra la atención en quienes siguen en la batalla interna. En ese campo resulta estratégica la designación de quien sustituye a Sheinbaum, no sólo por cuanto a las aspiraciones presidenciales de la científica sino, en especial, respecto a las posibilidades de restaurar electoralmente a la centroizquierda en el ánimo de los capitalinos, que en 2021 asestaron inusual golpe al partido guinda.

Por si no fuera suficiente la evidencia histórica de esa incursión de dinero sucio en la política, están los casos de algunos morenistas que han ganado gubernaturas con el derrochador apoyo económico de cárteles y factores oscuros. Importante será, por ello, revisar con ánimo crítico los gastos de los precandidatos 4T, aunque ellos se afanen en hacer alegres declaraciones vaporosas sobre el origen del dinero que utilizarán en sus actos de proselitismo.

Astillas

Marcelo Ebrard está engolosinado con el número uno: lo ha sido en cuanto a renunciar al cargo público, a registrarse como aspirante a la candidatura presidencial morenista y, según su dicho, también va en la delantera del mundillo demoscópico. Ya que empiece el tiroteo político en serio, a partir del lunes próximo, se verá qué tanto se mantiene ese primerismo marcelista… El corcholatismo es por invitación oficial y no está sujeto a pretensiones de colarse (NRDA), por lo cual Yeidckol Polevnsky no será considerada aspirante presidencial, según las precisiones de Mario Delgado, aunque el presidente de Morena reconoció que la política (bautizada como Citlali Ibáñez Camacho) podría recurrir a tribunales… Rabindranath Salazar hubo de ceder el paso al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco para que éste llegara a gobernar Morelos. Luego, como compensación, Salazar ocupó cargos en el gobierno federal, con resultados deficitarios. Ahora buscará nuevamente la candidatura morenista a tan mal gobernada entidad, mientras el Cuau calienta para entrar en busca de algún cargo de representación popular en la Ciudad de México, también a nombre del partido de la presunta regeneración nacional… Y, mientras el Presidente de la República ha dado a conocer la esencia de sus gestiones ante ministros de la Corte, llegados al sitial en este sexenio, para que apoyaran la permanencia de la Guardia Nacional en el encuadre de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¡hasta mañana!

