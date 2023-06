El juego de las corcholatas

R

ecuerdo que cuando era pequeño elaboraba juegos con las corcholatas. Desde ejércitos que peleaban entre sí hasta equipos en un futbolito de madera que construí. Así que tengo una relación muy estrecha con las corcholatas. Y la verdad, antes y ahora, lo principal no son las corcholatas, sino el juego, ya sea para disfrute y entretenimiento de la niñez como en el caso del proyecto de nación. Así que hoy el juego está muy definido: ninguna corcholata está ni podrá estar por encima, sino al servicio de la Cuarta Transformación.

Eduardo del Castillo V.

Sobre la reforma del Poder Judicial

Tema obligado en las elecciones internas y las constitucionales de los partidos o alianzas es la reforma del Poder Judicial de la Federación, y de la propuesta que hagan los futuros candidatos será la respuesta en las urnas que obtenga del pueblo, sobre todo porque es un tema que afecta a la población en general por la corrupción rampante de jueces, magistrados y ministros. El que se abstenga de proponer el tema en cuestión bajará sensiblemente sus posibilidades de ser elegido, mostrando así su escaso compromiso con los anhelos de justicia popular, ya sea porque esté de acuerdo con el deshonesto actuar del Poder Judicial o porque no quiera tocar el tema por congraciarse con la oligarquía. Así las cosas, parece ser que la única solución para una reforma al Poder Judicial es conseguir de parte del sector progresista las dos terceras partes del Congreso de la Unión, o sea el llamado plan C propuesto por el Presidente de la República.

Carlos César Cárdenas Márquez

Aplauden cambio de estatus de la delegación palestina en México

Desde México cada vez se dan pasos más firmes en favor de la liberación del pueblo palestino.

Con agrado, las organizaciones, colectivos e individuos solidarios con Palestina hemos recibido la noticia del cambio de estatus formal de la representación palestina en México. Este anuncio, que nos llena de orgullo, nos determina a redoblar nuestros esfuerzos por alcanzar la libertad de la Palestina completa y ver a su pueblo exiliado retornar a sus hogares tal como lo marca el derecho internacional.

En concordancia con este nuevo contexto de solidaridad, aplaudimos la determinación del gobierno mexicano y al mismo tiempo le pedimos el reconocimiento del Estado de Palestina por vías institucionales y que exija a Israel que acabe de una vez y para siempre con el régimen racista que practica el apartheid contra Palestina.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Casa de Cultura Las Jarillas, Casa de los Pueblos México, Cleta-UNAM, BDS Latinoamérica. Eduardo Correa, Daniela González y Eduardo Rivas

Denuncia irregularidades en pago de finiquito

El pasado 10 de junio, esperaba, con ilusión y esperanza, el pago por mis 35 años de servicio en la UNAM, en los términos establecidos en nuestro contrato colectivo de trabajo, 70 días de salario íntegro; sin embargo, la UNAM sólo me pagó una fracción de esta cantidad argumentando que soy trabajador de confianza, a pesar que la cláusula 5 del mismo contrato dice que un trabajador académico que desempeñe funciones administrativas no pierde los derechos y prestaciones que tiene como trabajador. La UNAM, institución que debe ser ejemplo de respeto a los derechos y dignidad de sus trabajadores, no debe formar parte de esa clase explotadora que viola estos derechos con la complacencia de un sindicato corrupto, el daño que me ha causado es superior a 50 mil pesos. Doctor Enrique Graue: ¿es mucho pedir respeto a los derechos que tantos sacrificios han costado a los trabajadores mexicanos?