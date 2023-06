El ex gobernante y ex aspirante a contender por la Presidencia de México decidió enviar a elementos de la policía estatal y la extinta ministerial a retirar a los mentores.

Hasta ahora no hay detenidos por estos acontecimientos, pero el magisterio oaxaqueño no perdona y no olvida , puntualizó ayer la secretaria general de la sección 22, Yenny Pérez Martínez, quien añadió que la exigencia de castigo a Ulises Ruiz y sus colaboradores es permanente, pues los actos de lesa humanidad cometidos durante dicha administración no deben quedar impunes.

Con respecto al pliego petitorio 2023, señaló que la seccional ha obtenido diversas respuestas de funcionarios estatales y federales; sin embargo, las bases deberán analizar si las aceptan.

En este sentido, Pérez Martínez puntualizó que el paro indefinido aún es una posibilidad, pero esto será determinado en la próxima asamblea estatal, a efectuarse este fin de semana.