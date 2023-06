Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 15 de junio de 2023, p. 8

Miles de swifties mexicanos, es decir, seguidores de la cantante pop Taylor Swift, están sufriendo y otros permanecen al borde del llanto luego de que su sueño de ver su presentación en vivo se va por la borda.

Las razones: el alto costo de las entradas, que el nuevo sistema de venta de Ticketmaster llamado Verified Fan no funciona –o no lo quieren hacer funcionar bien–, pero sobre todo, la imparable reventa que obtiene boletos y los pone en módicos precios hasta de 113 mil pesos por zona platino. Hay suertudos, como el usuario de Twitter Liam, quien en esa zona compró cuatro entradas por 80 mil pesos presumiendo su adquisición en redes, lo que desató una polémica de que con ese dinero se podrían hacer otras cosas.

Alguien reprochó que con ese dinero se podría dar el enganche de una casa o comenzar a pagar una carrera; muchos otros lo defendieron y felicitaron. Uno le comentó: “Me alegra saber que irás a ver a Taylor... Disfrútalo muchísimo, vívelo, creo que lo más padre será el recuerdo y la experiencia que te dejará ir a verla. Después nos presumes las fotitos y videos aunque muchos no lo soporten. A su vez, Liam respondió que no podía con la emoción de asistir .

El The Eras Tour de la cantante estadunidense –que se presentará el 24, 25 , 26 y 27 de agosto en el Foro Sol– ha resultado gira de altísima demanda y una pesadilla por conseguir boletos, pese a que la expendedora implementó la medida Verified Fan, en la que fue necesario registrarse del 2 al 7 de junio en un micrositio que, de acuerdo con la propia empresa, contribuye “a filtrar bots y revendedores y priorizar a que (los boletos) lleguen a manos de los fans”.

Ese registro se vincularía con una cuenta existente de Ticketmaster y sería confirmado a través de un código enviado por SMS para unirse a la venta. Sin embargo, acceder a la fila virtual no garantiza que se obtengan los boletos, pues la disponibilidad es limitada.

La compañía solicitó a los seguidores de la artista que evitaran comprar boletos en sitios ajenos a su portal, grupos en redes sociales, páginas de reventa y afuera del Foro Sol; sin embargo, la famosa fila virtual para fans ha funcionado poco.

Lo raro, se preguntan los swifties es que, curiosamente minutos después del comienzo de la venta, el pasado martes, sitios de reventa ya ofrecían entradas a precios exorbitantes que alcanzaban 112 mil pesos, como el portal estadunidense Stubhub, que se dedica al intercambio y reventa para deportes, conciertos, teatro y otros actos de entretenimiento.

Desde su cuenta de Twitter, a pocos minutos de iniciada la fila, anunciaba: Ya hay boletos para los conciertos de Taylor Swift disponibles , y hasta ayer seguían ofreciéndolos...

En otra plataforma, Viagogo, se podían encontrar algunos lugares en zona platino, que alcanzaban 70 mil pesos. Este sitio garantiza que al adquirir más de uno dan lugares juntos.

Como es sabido, en México la reventa es una práctica ilegal, aunque no es considerada tal cuando se hace en línea.

En tanto, el club de fans oficial de la cantante en el país, etiquetando la cuenta de la cantautora, posteó: “Buenos días a todos, menos a Ticketmaster, que aún no responde nuestra duda: ¿por qué hay más revendedores siendo Verified Fan que swifties?, ¿dónde quedaron los supuestos filtros para evitar esto? En su página decía que Verified Fan tenía la intención de evitar revendedores, ¿por qué entonces la gran mayoría de swifties no recibió código, y los revendedores ya están haciendo negocio? Mientras Ticketmaster no esté de nuestro lado, tenemos que cuidarnos entre nosotrxs.