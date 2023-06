Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 15 de junio de 2023, p. 19

La menor regulación para atraer a más empresas al mercado de valores en México puede multiplicar estafas, como en la que está involucrada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), advirtió Ernesto O’Farril Santoscoy, presidente de la Comisión de Análisis Económico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Demasiada flexibilidad se presta a que haya fraudes , dijo el economista fundador de Bursamétrica Casa de Bolsa, firma que está involucrada en el conflicto por la emisión de 3 mil 300 millones de pesos, cuyos papeles “están en default”.

En conferencia de prensa, O’Farril Santoscoy consideró que las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores requieren cuatro condiciones mínimas para reducir las posibilidades de fraude: (1) que la empresa emisora tenga estados financieros dictaminados, (2) que intervenga una calificadora de valor, (3) que se exija una certificación sobre gobierno corporativo y (4) renovar la definición de lo que es un inversionista calificado, porque la actual es una verdadera vacilada .

Los cambios aprobados en el Senado giran alrededor una inscripción simplificada de valores , para facilitar a pequeñas y medianas empresas buscar financiamiento a través del mercado bursátil. Además de considerar que el problema no está como tal en la oferta –el que haya más emisores en la bolsa–, sino en la demanda, lo que no hay en México son inversionistas , O'Farril Santoscoy enfatizó que esta desregulación puede amplificar fraudes como en el que se vio involucrado Segalmex, al invertir en colocaciones que no son permitidas a entes gubernamentales.