El Madrid tampoco pudo cerrar la adquisición el año pasado cuando Mbappé decidió firmar un nuevo contrato con el PSG, pero el equipo francés no quiere dejarlo ir como agente libre el año próximo.

Yo no le pedí al club que me vendiera o que me dejara salir al Real Madrid , indicó Mbappé. Únicamente confirmé que mi inten-ción es no activar el año extra en el contrato. No hemos negociado mi continuidad con el PSG, aunque estoy feliz de quedarme un año más .

Incluso ayer, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que va a tratar de presionar para que Mbappé siga con los parisinos.

Sin embargo, algo que podría obstruir el pase al Madrid serían los recientes ataques racistas sufridos por Vinicius Junior. Mbappé, quien se ha solidarizado con el brasileño, también fue víctima de comentarios de odio en las redes sociales luego de que Francia perdió ante Argentina en la final del Mundial el año pasado.