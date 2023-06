Afp

Periódico La Jornada

Jueves 15 de junio de 2023, p. a11

Sidney. El tenista australiano Nick Kyrgios quiso quitarse la vida mientras participaba en el torneo de Wimbledon 2019. Ante el riesgo que corría tuvo que entrar a un hospital siquiátrico.

Pensé realmente en suicidar-me , señaló el jugador, según el diario The Australian.

Uno de los jugadores más polémicos del circuito, Kyrgios vivió un 2019 muy problemático. Derro-tado por Rafael Nadal en Wimbledon ese año, explicó que llevó una manga larga para ocultar su brazo derecho que tenía varias cicatrices por autolesiones.

“Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘Ok, no puedo continuar así’. Acabé en un servicio siquiátrico en Londres para arreglar mis problemas”, señala en el documental que se estrenará este mes en la plataforma de streaming Netflix.