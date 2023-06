Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de junio de 2023, p. a10

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se arriesga a un problema exponencial si persiste con la suspensión de becas, y otros afectados deciden seguir el ejemplo de las nadadoras artísticas. Esta advertencia la expresa Luis Jiménez, abogado de las ondinas que el martes recibieron una suspensión definitiva por parte de un juez federal que ordena al organismo restituir los apoyos que les retiraron.

La suspensión definitiva aplica mientras sigue la demanda colectiva contra Conade por el retiro de becas y demás incentivos a las nadadoras artísticas. Esto es una medida de protección si al final del juicio resulta que tenían razón en su demanda y así se evita que se realice un agravio. Al margen del desenlace, es un precedente que sirve de ejemplo para otros deportistas que también han sido afectados por diversas razones, explica el litigante.

No sé si por soberbia o mala asesoría jurídica, pero se exponen a un descalabro mayúsculo si otros deportistas siguen el ejemplo de las nadadoras y sus demandas , adelanta el jurista.

Si Conade se va a la sentencia y el juez dicta que su acción fue ilegal lo único que conseguirá el organismo es abrir la posibilidad para que todos los demás afectados demanden y tengan el beneficio.

Una semana antes, el juez federal había emitido una suspensión temporal, pero el martes ordenó el fallo de manera definitiva. Es-to es, explica Jiménez, un paso dentro del proceso mayor, el amparo que las ondinas interpusieron contra el organismo que dirige Ana Guevara por el retiro de becas desde enero de 2023.

Razón de fondo

La razón de fondo de ese conflicto surgió con el desconocimiento de Kiril Todorov como presiden-te de la Federación Mexicana de Natación por parte de World Aquatics (antes Federación Internacional de Natación). El organismo que rige estas disciplinas en el mundo creó una Comisión Estabilizadora para nuestro país, mientras se soluciona este problema. Ese ente Conade no lo reconoce, pues Guevara asegura que no tiene figu-ra jurídica y por tanto no hay forma de continuar pagando las be-cas de los competidores acuáticos si persiste el problema.