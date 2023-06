Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 15 de junio de 2023, p. 29

Al Congreso local llegaron ayer varias manifestaciones, principalmente de vecinos que se oponen al cambio de uso de suelo en la colonia Roma, así como en contra de los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.

A las 10 horas, un grupo protestó contra una propuesta de cambio de uso de suelo en el predio de Córdoba 87, alcaldía Cuauhtémoc, que fue promovido por un particular para la construcción de un hotel y restaurante. Como parte del proceso de consulta vigente 15 días, integrantes de Fundación la Roma pidieron que no se permitan modificaciones hasta que no se haya aprobado el programa de ordenamiento territorial.

“No estamos contra el desarrollo urbano; sin embargo, aquí sí nos preocupa porque es un cuadrante muy complejo. Está comprobado que tenemos establecimientos mercantiles que operan con documentos apócrifos desde la anterior administración y eso no se ha regularizado.