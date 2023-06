Entre quienes recibieron plazas de profesor titular C de tiempo completo –la máxima categoría a que se puede aspirar, con sueldos mensuales brutos de más de 34 mil pesos– están Juan Carlos Rebolledo Villarino, quien es secretario general delegacional del Cecyt 4; Rosa Alma Guerrero Orozco, del Cecyt 7; Octavio Ramos Aguilar, del Cecyt 14, y Saúl Cardoso Monroy, de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia.

El mismo cargo sindical ostentan Francisco Zanabria Vázquez (de la Escuela Superior de Economía, quien alcanzó 40 horas con la suma de dos plazas, una de profesor titular B y otra de profesor de asignatura B); Patricia Sánchez Cruz (Escuela Superior de Física y Matemáticas, profesora asociada B); Héctor Benítez Cabral (ESIA Ticomán, profesor asociado C); José Adolfo Ramírez Sánchez (Esime Culhuacán, profesor asociado C), y Jerónimo Medina Juárez (de ESCA Tepepan, profesor asociado C), todas ellas de tiempo completo.

Las fuentes consultadas no descartan que otros de los docentes que obtuvieron una plaza directa lo hayan hecho por ser allegados a dirigentes sindicales.

Todos tenemos que esperar convocatorias, y de repente el SNTE pide una promoción de plaza de forma totalmente discrecional para los integrantes de los comités delegacionales de la sección 60. Son casos que deberían investigarse como probables abusos de poder, favoritismo o tráfico de influencias , exigieron.

Este diario solicitó al IPN algún comentario al respecto, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.