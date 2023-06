Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 7

En Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas los desplazamientos forzados internos se deben en su mayoría a despojos, extorsión, desapariciones, homicidios y violencia generalizada que mantienen los grupos criminales en zonas específicas de estas entidades, coincidieron investigadoras especializadas en la materia.

A pesar de que en estas entidades la gente huye cuando ya no ve condiciones económicas, en realidad se debe al despojo que sufren por el crimen organizado, que si bien ha existido por décadas, hoy se ha desbordado y nadie lo controla , advirtió Libertad Argüello Cabrera, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

En el panel Migración y desplazamiento forzado interno por causas de violencia realizado en el Encuentro Internacional sobre Movilidad Humana, organizado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, la socióloga explicó que antes de que la gente decida irse de sus lugares de origen hay situaciones, como la convivencia entre negocios legales con ilegales, que son encubiertas por las autoridades federales y locales.