Fabiola Martínez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 4

Los partidos políticos pueden financiar gastos relacionados con la movilidad de sus militantes, señaló Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando se le pidió su opinión del acuerdo de Morena, emitido el domingo pasado sobre las actividades de sus aspirantes presidenciales.

Un partido puede gastar en sus procesos de distinta naturaleza, internos. Aquí habría que valorar puntualmente si los costos que resultaran de esta movilización, de los aspirantes, están dentro de los gastos que nosotros consideramos uso de recursos con fin partidista; cada caso tiene sus particularidades y así tendrá que ser valorado , comentó a La Jornada.

–¿Emitiría alguna alerta de lo que Morena puede gastar en ese contexto?

–Nosotros no estamos alertando sobre nada indistinto; no tenemos una posición general sobre este asunto; el partido puede financiar los movimientos de sus militantes en cuestiones relacionadas con las actividades partidistas, eso no significaría un problema, en esos términos.

El consejero Espadas subrayó que el INE no trabaja por oficio sino ante una determinada circunstancia o denuncia.