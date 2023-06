En conferencia se le preguntó sobre el recurso promovido por la oposición en contra del acuerdo de Morena para elegir candidato presidencial. El Presidente optó por no abundar en temas legales. En contraste, deslizó que como se elegirá a un coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en septiembre que den a conocer quien gana la encuesta, ella o él tendrán la batuta para encabezar todo .

Con la maquinaria morenista en marcha por el proceso sucesorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya violaciones a la legislación de precampañas: porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato, es un coordinador o coordinadora de la transformación, quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, su defensa .

–¿Estas cuestiones pueden descarrilar el proceso?

–No, no puedo estar hablando de eso, pero sí le voy a decir una cosa, que no sólo aplica para los militantes, simpatizantes de Morena, sino para todos los partidos, para dirigentes y posibles candidatos: hay mucha politización en el pueblo de México, mucha. No deben menospreciar el nivel de concientización del pueblo. Al que anda queriéndose pasar de listo le va mal.

Abordó diversos temas controvertidos de los acuerdos, entre ellos, la restricción para que los aspirantes ofrecieran entrevistas a medios de comunicación críticos a Morena.

–¿No derivaría esto en censura?

–No sé si se use en el texto la palabra prohibir .

–Dice: Evitarán los medios reaccionarios y conservadores .

–Está prohibido prohibir. Evitarán , evita, si puedes.

Está demostrado, manifestó, que la mayoría de los medios de información son de manipulación, al servicio de la oligarquía.