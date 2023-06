Pero dejemos eso. El libro, de gozosa factura es, y seguirá siendo, provechoso y fue ideado, advierte el mismo, no como recetario, sino para acercar la intimidad creativa de autores que sin pretensiones de enseñar ( afán utópico ) dedicaron toda su vida a las letras.

lrededor de cien escritores hablan sobre la escritura en un libro que sin ser novedad sigue, me parece, siendo novedoso. ¿Su título? Consejos para escritores (compilados por Carlos López, cuya editorial, Praxis, se encargó de publicarlo). Sabiamente, el aire de catecismo, o de tablas de la ley escritural, es a la vez festejado y contradicho en la portada –debida, como todo el diseño del libro, a Carlos Adampol Galindo– por el rostro distendido en estupenda carcajada de Bukowski, que lo mismo puede ser sardónica que muestra de desbordada, participativa alegría, de (en sus más de dos sentidos) salud.

A los poetas se dedican menos de 10 por ciento de las páginas, pero a la escritura todas –eso es lo bueno–. Fuera de contexto, dicho en palabras de Lichtenberg, el comentado en efecto es un libro de primeros auxilios para escritores .

Los consabidos Rilke y Pound no le hacen el feo a Teillier, Mistral (Blanca Luz) Pulido, Carreto y acaso todavía menos a Pavese, Bunting, Simic y Drummond de Andrade. Quien sí se sale bastante de tono o de sus cabales (¿pero qué se puede hacer?) es precisamente Charles, el ex acomodador de cartas, quien finalmente recomienda a los jóvenes no escribir poesía.