▲ El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, de plano se voló la barda; calificó de fodongos a los mexicanos y los instó a ponerse a trabajar , pues dijo que no tienen llenadera . Foto tomada del Twitter del CCE

A

lgunos presumen la cara dura y se regodean de ser cínicos hasta el tuétano, pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, de plano se voló la barda, pues se le ocurrió la brillante idea de calificar de fodongos a los mexicanos e instarlos a ponerse a trabajar , porque, dice, son tantos los cambios a las leyes laborales que los trabajadores no tienen llenadera , al buscar que el Congreso apruebe –pospuesta para septiembre– la reforma para reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral en el país.

No puede esperarse más de un dirigente de la cúpula empresarial, siempre elitista, tradicionalmente explotadora de la mano de obra y sempiterna beneficiaria de las barbaridades cometidas por el régimen neoliberal contra los mexicanos, pero al siempre sonriente Francisco Cervantes se le pasó la mano, en el entendido de que si alguien no tiene llenadera es la cúpula empresarial del país. No es gratuito el término de minoría rapaz , acuñado por López Obrador desde antes de ocupar Palacio Nacional.

De entrada, hay que recordarle a la cara visible de la oligarquía que, por mucho, la iniciativa privada sale debiendo al país en lo que a generación de empleo formal se refiere, pues la población económicamente activa ronda 60 millones de personas y sólo 21 millones están inscritos en el IMSS, al tiempo que en no pocas ocasiones son registrados con salarios muy por debajo de los reales a fin de aminorar el pago de las cuotas por seguridad social.

Olvida, además, que la mayoría de esos puestos laborales pagan ínfimos salarios (hasta 10 tantos, o más, por abajo de los que se cubren en Estados Unidos y Canadá, los tan cacareados principales socios comerciales de México), amén de que los patrones siempre hacen circo, maroma y teatro para evadir el pago de utilidades y otras prestaciones de ley, con la complicidad de las supuestas autoridades laborales.