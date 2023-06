Fustiga al economista Paul Krugman, del New York Times, quien afirmó que todo el mundo está tan acostumbrado a usar el dólar que no pueden buscar una alternativa .

Juzga que detrás del mito de la indispensabilidad del dólar se encuentra el descomunal gasto de EU en una miríada de think tanks y ONG en Europa, Rusia, China y Medio Oriente que intentan prevenir una alternativa al dólar , mientras los zelotes neoconservadores straussianos abogan por forzar militarmente y destruir cualquier país que desee una alternativa al dólar . ¡Lo que sucedió a Saddam Hussein y a Muammar Kadafi!

En entrevista con Sputnik, comentó que con la militarización del dólar y mediante la aplicación de sanciones contra Rusia, EU mostró al mundo que el dólar no es más seguro y “es ahora una divisa política ( https://bit.ly/3JcYPJX )”. Más bien: ¡una divisa geopolítica ! A su juicio, al usar EU la hegemonía de su reserva de divisa para promover inestabilidad militar en todo el globo, los jugadores mundiales decidieron cesar de afianzar al dólar y trasladarse a sus divisas nacionales . Comentó que se requiere un banco alternativo al FMI. Recapitula los anhelos de crear una divisa BRICS ( https://bit.ly/45ZXPCM ) y apuntalar al Banco BRICS .

Kostin comenta que China entiende que no se convertirán en la primera potencia económica mundial si mantienen al yuan como divisa no convertible , además de que para Pekín es peligroso conservar sus reservas invertidas en bonos soberanos en EU . Tampoco, a mi juicio, conviene retirar súbitamente tales reservas, lo cual crearía un caos global que no conviene a nadie.

Afirma Kostin que la larga era histórica del dominio del dólar estadunidense está llegando a su fin y que EU y la Unión Europea cometieron un grave error de haber congelado miles de millones de dólares de los activos soberanos rusos, ya que muchos países se están moviendo a liquidar sus pagos fuera del dólar y el euro, mientras China se dirige a quitar las restricciones de su divisa . Esta sí sería una gran jugada de China, cuando los países petroleros árabes del golfo Pérsico calculan invertir más de 2 millones de millones de dólares (trillones, en anglosajón) de aquí a 2030, lo cual significaría un tsunami de los capitales globales (https://bit.ly/3N4L55l).

Más aún: ¡las inversiones agregadas de capital de los fondos estatales regionales probablemente se incrementen hasta 10 (sic) millones de millones de dólares al final de la década! Concluyó que la economía rusa no será quebrada por Occidente y mantendrá su libre economía . ¿Podrá salvarse el dólar de su suicidio?

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: https://t.me/AJalife

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Tiktok: ZM8KnkKQn/

Twitter: https://twitter.com/AlfredoJalife