uego de las tormentas artificiales generadas por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que fueron aprovechadas por opositores al obradorismo para producir marchas rosas y proclamas defensivas, ayer quedó derrotada esa magnificación catastrofista al reunirse los consejeros del Instituto Nacional Electoral con el Presidente de la República y, según las versiones difundidas, hacerlo en un tono sensato, de mutuo respeto y con primeros entendimientos operativos, entre ellos el básico, que se relaciona con el presupuesto a ejercer.

No puede desprenderse de ese encuentro que se hayan conjurado las posibilidades de disensos en diverso grado (lo cual tampoco sería deseable: cada uno de estos poderes tiene funciones y obligaciones distintas), pero sí parece reinstalarse el clima propicio para el diálogo, el puente de comunicación que permita procesar lo electoral sin la carga de animosidad que caracterizó el último tramo de la administración Córdova-Murayama.

Habrá de verse si esta sesión reconciliatoria significa una especie de toma de control por parte de Palacio Nacional (no deja de ser significativo que los consejeros hayan ido a la sede del Poder Ejecutivo federal y no este al INE, o a un lugar neutral, y que la reunión haya tenido al Presidente en la dominante cabecera de una mesa rectangular) o simplemente es la necesaria reparación de puentes rotos, sin que los consejeros se allanen a exigencias guindas. Lo único cierto es que la reunión mencionada no constituyó ninguna buena noticia para la oposición a Morena y sus aliados.

Adán Augusto López Hernández dejará la Secretaría de Gobernación este viernes, para adentrarse en la contienda presidencial morenista en la que lleva invertidos recursos de diversa índole aunque con pocos resultados positivos en las encuestas de opinión. El gobernador de Tabasco con licencia, que ahora será ex titular de Bucareli, parece distante de la máxima candidatura en juego y, si se considerara que la final del torneo será entre Sheinbaum y Ebrard, parecería que a Adán Augusto le correspondería como premio de consolación ser diputado federal y coordinador de su bancada o un cargo en la administración federal.