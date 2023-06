Llaman a respetar a la sección 9 del SNTE

E

l Comité Nacional del SNTE, sin tomar en cuenta al de la sección 9 de maestras y maestros de educación primaria y prescolar de la CDMX, inició el registro de planillas y negó la inscripción de la Roja Democrática, encabezada por Francisco Bravo Herrera, destacado maestro y luchador social. Debe recordarse que desde 1956, entonces con Othón Salazar, y en fecha reciente con la CNTE, no ha cesado la lucha magisterial.

Los charros del SNTE violan los principios básicos de la democracia y libertad sindical y pretenden consumar un nuevo atraco. ¡Hay que impedirlo! ¡La sección 9 democrática debe ser respetada!

Movimiento Revolucionario del Magisterio, Iván García Solís, Carlos Terrazo, Jesús Ríos Ponce, Antonio Sánchez, Hortensia Salazar, Gabriel Alegría, Araceli Castellanos y Adrián Alarcón

La tala, problema que debe preocuparnos

Con asombro vemos el avance imparable de la deforestación en varios puntos geográficos de nuestro país, resultado de la tala ilegal, que al parecer supera por mucho aquella que sí está permitida por las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente, pero de la que no se tienen cifras e información de cómo están sirviendo y operando.

Este tema que tiene que ver con el planeta y la vida nos debe preocupar antes que nada. El calentamiento global y fenómenos climatológicos llamado La Niña y El Niño, están provocando fuertes temperaturas y escasez de agua en corto tiempo.

La deforestación criminal de bosques y selvas lleva a pensar que el uso de la madera en la industria es el mayor consumidor y debe cambiar moderadamente.

La tala inmoderada de árboles dejaría de ser ilegal cuando las autoridades vayan al punto de entrega; es decir, del proveedor al cliente, las industrias que usan la celulosa para producir papel y hay otros que utilizan la madera con propósitos diversos deben ser vigilados. Atrás de este grave problema hay corrupción que debe terminar por el bien de la humanidad.

La importancia de bosques y selvas es que regulan la temperatura, conservan humedales, pequeños manantiales, resguardan diversidad de fauna y flora, árboles y plantas que ayudan a desarrollar la fotosíntesis, atraen lluvias y purifican el oxígeno fundamental para la vida.

El negocio de la madera debe parar más si está fuera de las leyes que regulan la extracción. Cada vez se pierden árboles y plantas debido a los incendios provocados por actividades humanas y por altas temperaturas como las que estamos viendo en Canadá y otras regiones. Quienes están de todo esto son las industrias, las inmobiliarias y los negocios de agricultores.

Luis Langarica Arreola

Autoridades inoperantes propician impunidad de motociclistas, señala

He leído los comentarios sobre los motociclistas y no todos los problemas son ocasionados por ellos. Hace tres meses fui atropellado cuando un motociclista se pasó el alto y al intervenir la policía, en lugar de llevarnos al Ministerio Público, el oficial empezó a sugerirme que recibiera el dinero que me ofrecía el agresor, como si fuera su gestor.