▲ Kent Wong, director del Centro laboral de la UCLA, conversó con este diario sobre logros de la comunidad latina migrante. Foto La Jornada

En el centro laboral de UCLA frente al Parque MacArthur, Wong comenta que Los Ángeles ha sido la vanguardia de la organización de trabajadores latinos migrantes, como también en la construcción de poder político, en fijar alianzas entre gremios y comunidades, en desarrollar campañas de organización estratégica, en buscar alianzas con comunidades de color y con comunidades religiosas. Todas estas cosas se han tratado de hacer en otras partes del país, aquí y allá, pero en términos de una agenda integral, no hay otro lugar en Estados Unidos que se le parezca a Los Ángeles en este sentido .

La organización social durante estas últimas tres décadas se ha traducido también en poder político. Los sindicatos, explicó Wong, han estado organizando a trabajadores migrantes para empadronar a votantes latinos, para que aquellos con papeles de residencia se convirtieran en ciudadanos, y para que los ya ciudadanos se empadronaran y participaran en elecciones en números sin precedente y con todo eso cambiaron completamente la balanza política en el estado de California .

El éxito de Karen Bass

Frutos de estos esfuerzos fueron demostrados el año pasado, cuando la afroestadunidense progresista Karen Bass ganó la alcaldía de Los Ángeles (primera mujer en ocupar el puesto para gobernar la segunda ciudad más grande del país). Su primer acto como alcaldesa electa fue visitar la federación sindical del condado. Parte de su éxito ha sido entender que no nada más eres una política de color, sino que eres una activista progresista, la candidata que entiende a los pobres, a la gente de color, a las mujeres, a los sindicatos y que es necesario pensar en coaliciones, señaló Rivera-Salgado. No puedes ganar la ciudad de Los Ángeles sin construir una coalición. Ese triunfo fue sólo por la movilización de esa coalición contra un contrincante multimillonario que invirtió más de 100 millones de dólares de su fortuna para intentar comprar la elección.