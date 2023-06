▲ El ex presidente Donald Trump flanqueado por sus abogados. Foto Ap

Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 24

Miami. En la primera vez en la historia que un ex presidente de Estados Unidos enfrenta cargos criminales federales, Donald Trump se declaró ayer, a través de su abogado, inocente de 37 cargos en una breve pero histórica comparecencia ante el tribunal, luego de su arresto y procesamiento por acusaciones de delitos graves, entre ellos poner en peligro la seguridad nacional , al acumular ilegalmente documentos clasificados y frustrar los esfuerzos del Departamento de Justicia para recuperarlos.

Horas después de que con cara de piedra se sentó flanqueado por sus abogados defensores en una sala del tribunal para enfrentar cargos penales, por segunda vez desde que dejó el cargo, un desafiante Trump calificó de abuso de poder malvado y atroz su inculpación al hablar ante seguidores en Nueva Jersey.

Escoltado por una gran caravana de seguridad, el magnate se entregó formalmente a las autoridades ante el tribunal federal del centro de Miami, donde evitó la multitud de cámaras de los medios de comunicación y a cientos de simpatizantes que corearon Miami por Trump , que lo esperaban frente al edificio, fuertemente custodiado por policías.

Le toman huellas dactilares

A su ingreso, el magnate fue detenido por los oficiales de la corte, sin que le pusieran esposas, y le tomaron las huellas dactilares para comenzar con el proceso judicial. Trump es tan famoso que no se necesitó tomarle fotografías, dijeron empleados de la corte.

En una amplia y abarrotada sala del tribunal, en la que no se permirtió que hubiera cámaras, celulares ni laptops, el ex presidente escuchó sentado, en silencio absoluto y cruzado de brazos, cómo el juez Jonathan Goodman anunció este caso histórico: Los Estados Unidos de América en contra de Donald Trump .

Inmediatamente, el letrado le leyó los 37 cargos que se le imputan, mismos que fueron revelados el viernes pasado en documentos oficiales, entre los que destacan retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional , obstrucción a la justicia y falso testimonio .

El ex jefe de la Casa Blanca, conocido por su estrambótica retórica, no hizo ningún comentario ante la corte durante su arresto, ni al declararse no culpable. Su abogado, Todd Blanche, se puso de pie y habló en nombre de su cliente: Ciertamente nos declararemos inocentes .

Firma acuerdo para no contactar a testigos

Lo único que hizo Trump en la audiencia fue firmar un acuerdo en el que se comprometió a no tener contacto con testigos del caso.

Blanche se opuso a prohibir que su cliente hablara con testigos, incluido Waltine Nauta, su asistente personal, con el argumento de que trabajan para él y que necesita comunicarse. Después de varios alegatos, Goodman determinó que Trump no puede hablar con los testigos sobre el caso, y sólo lo hará a través de sus abogados, aunque fijó que, en el caso de sus trabajadores que están implicados en el caso, sí podrán tener comunicación directa sólo si abordan temas laborales.

A Nauta, quien también ayer fue procesado en el mismo caso por ayudar a retener los documentos confidenciales, se le impuso fianza con las mismas condiciones que su jefe. No se declaró culpable porque no tiene un abogado local, y será procesado el 27 de junio ante el magistrado Edwin Torres, aunque no tendrá que estar presente.

Los documentos clasificados que Trump no devolvió incluían información sobre el programa nuclear estadunidense y las posibles vulnerabilidades en caso de ataque, según la acusación. La imputación alega que Trump mintió a los funcionarios que trataron de recuperarlos.