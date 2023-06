Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 9

Nueva York. La edición 2024 de los Premios Grammy contará con nuevos galardones, incluido el de Mejor interpretación de música africana, anunció la Academia de la Grabación.

Junto con el premio en honor a una grabación que utilice expresiones locales únicas de todo el continente africano , la 66 edición de los premios musicales entregará un trofeo al Mejor álbum de jazz alternativo y a la Mejor grabación de pop dance.

Dos categorías existentes, la de Productor no clásico y la de Compositor, serán elegidas ahora por todos los votantes en lugar de un selecto grupo específico del género.

Los cambios se producen tras varios años de relaboración en las categorías, mientras la academia intenta sofocar las críticas de que sus selecciones no son inclusivas y no reflejan la evolución en la industria de la música. El año pasado, el organismo creó el tan ansiado premio al Compositor del año, abierto a creadores activos pero que no son también artistas intérpretes o productores.