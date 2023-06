Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 9

Lima. Parece, suena y se mueve como cantante de K-pop, pero en realidad lo suyo es el Q-pop, una adaptación del fenómeno musical global coreano a la lengua indígena de los Andes de Perú mezclada con español. Lenin Tamayo es hoy por hoy el único exponente de su propio experimento.

Centennial de 23 años, con un éxito en ascenso en la plataforma de videos TikTok, fusionó lo que orgullosamente llama sus orígenes con el gusto por la glamurosa industria del K-pop, para así crear el pop cantado en quechua, la lengua que hablan 14 por ciento de los 33 millones de peruanos.

Pensé en trasladar mis raíces andinas a la música, y mezclarlas con las tendencias globales como el K-pop. El Q-pop me permite validar mi existencia, puedo decir de dónde vengo (...), es un concepto muy potente y disruptivo , dice Lenin en entrevista con Afp.

El pop quechua –insiste– es una protesta realmente contra la idea reduccionista del mundo andino. El quechua o quichua también está vivo en regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador.

Compositor de todas las letras, en sus canciones Lenin habla del arraigo a la tierra o del amor y libertad , con un desafío a las barreras idiomáticas.

¿No entiendes o no quieres entender? / Te lo digo en español, en quechua o en inglés. No importa el idioma, al derecho o al revés / Tú sabes que no miento / Yo digo lo que siento , canta Lenin en Imaynata (¿Cómo?), su título más popular en el ciberespacio.

Por ahora, ninguna de sus composiciones suena en la radio. A finales de 2022 comenzó a ser un fenómeno en las calles y en TikTok, donde hoy tiene casi 198 mil seguidores. En esa red sus videos suman 4.2 millones de me gusta .

Entre Instagram, Youtube y Facebook suma otros 85 mil 300 seguidores, mientras en la plataforma musical Spotify alcanza una audiencia mensual de 3 mil 800 oyentes.

Lenin graba su música en un modesto e improvisado estudio de 20 metros cuadrados, en la azotea de una vivienda del distrito de Comas, al norte de Lima.

Remozando la lengua andina

Este pionero del pop en quechua en Perú luce su cabello lacio, peinado con raya al medio, al estilo de los integrantes de BTS, las megaestrellas del K-Pop y primera banda sudcoreana en alcanzar el éxito masivo en Estados Unidos y Reino Unido.