Terranova agregó que por restricciones contractuales, no puedo contar mucho. Pero voy adelantar algunos detalles en este hilo. Lo primero: va a ser una serie de seis capítulos, organizados de forma cronológica, dos por década, los ochenta, los noventa y el siglo XXI . Y matizó que la bioserie va a tener una producción similar a la de Fito Páez, pero con más material de archivo, mucho inédito .

▲ La serie sobre el músico argentino será de 6 capítulos organizados cronológicamente con material de archivo inédito Foto de Twitter

Cabe mencionar que, la historia musical de Cerati no sería posible sin toda su complejidad y sensualidad, política y estética , según expresó el guionista, quien detalló que la banda Soda Stereo tocó el 9 de julio en 1991 en el que fue considerado el recital más grande del siglo XX en Argentina.

La serie próxima a estrenarse llevará por título Me verás volar, sin embargo, aún no hay una fecha tentativa de salida. En palabras de Terranova, los fanáticos de Soda Stereo podrán escuchar a la banda de sonido no de una generación, sino de tres décadas de una región del mundo .

En 2010, Cerati entró en estado de coma tras padecer un accidente cerebrovascular y luego de finalizar un concierto en el que promocionaba su álbum Fuerza natural. Cuatro años después, el también productor falleció a la edad de 55 años a causa de un paro respiratorio, en 2014.