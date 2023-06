Juan Ibarra

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 8

Que Indiana Jones sea uno de los personajes ficticios más queridos por el público, luego de más de 40 años desde su primera aparición, se debe en buena medida a que debajo de su fedora café está Harrison Ford. El actor comenzó a interpretar al aventurero y arqueólogo cuando estaba cerca de llegar a los cuarenta años, y ahora protagoniza la última entrega de la franquicia, Indiana Jones y el dial del destino, pasando ya los ochenta.

No hemos evadido el hecho de que Indy ha envejecido 40 años en el periodo en que contamos esta historia, lo estamos abrazando. Enfrentamos los retos que tiene, y hemos puesto mucha calidez y humanidad en la historia. Es un trabajo extraordinario de imaginación que ha sigo ejecutado para concebir el contexto en que la historia toma lugar. Muy audaz. Muy emocionante. Muy valiente , dijo el actor.

La última entrega de la saga creada por Steven Spielberg y George Lucas está dirigida por James Mangold, quien ha estado nominado al Óscar en dos ocasiones. Por medio de sus películas, el cineasta ha demostrado un gran talento para contar historias emocionales con protagonistas conflictuados, como en el caso de Logan o Contra lo imposible.

Hay muchos aspectos de la habilidad de Jim Mangold para hacer películas que admiro , dijo Ford, pero como contador de historias tiene una percepción particular, nacida de su propia experiencia, su entendimiento, y su ambición es consistente con la ambición que hemos tenido a lo largo de esta serie de películas para crear entretenimiento a gran escala, con una especie de humor torcido y una realidad emocional que compromete a la audiencia .

Por su parte, Spielberg, quien dirigió las anteriores entregas, señala que Mangold “era un director que compartía mis sensibilidades sobre la edición, el ritmo, el desarrollo de personajes, el balance de escenas. Pensé, si no hago otra película de Indiana Jones, James Mangold debería hacerlo”.