Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 7

Londres. Más de medio siglo después de la separación del cuarteto más famoso de Liverpool, este año verá la luz una canción inédita de Los Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial (IA), que ayudó a recrear la voz de John Lennon, anunció Paul McCartney.

En momentos en que la IA provoca temores y ansiedad en la industria musical, McCartney, que pronto cumplirá 81 años, explicó en una entrevista a la BBC difundida ayer que la voz de Lennon se extrajo de una vieja cinta de casete.

Hemos hecho la que será la última grabación de Los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado , señaló.

Acabamos de terminarla y saldrá este año , agregó.

Hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación , indicó.

El músico no dio el título de la canción, pero se sugirió que podría ser Now and Then, que fue escrita por Lennon en 1978.

El tema figuraba en un casete titulado Para Paul, grabado por Lennon poco antes de ser asesinado en Nueva York en 1980.

En 1994, la viuda de Lennon, Yoko Ono, envió la canción incompleta a McCartney; apareció en una cinta que grabó Lennon con la etiqueta Para Paul.

Tema de reunión

Un año después, McCartney consideró que salga a la luz Now and Then como una canción de reunión de Los Beatles para marcar el lanzamiento de Anthology, documental y proyecto musical en honor a la banda.

En su lugar, se seleccionaron otras dos canciones de la cinta, Real Love y Free as a Bird, y fueron completadas por el líder de Electric Light Orchestra, Jeff Lynne. Fueron promovidas como temas nuevos de los Beatles.

En abril de 1970, seis meses después de que saliera a la venta el álbum Abbey Road y un mes antes de la publicación de Let it Be, los Beatles anunciaron su separación.

Durante los 10 años de vida en común de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr se publicaron 14 álbumes superventas, se vendieron casi mil millones de discos y se rodaron varias películas.

A pesar de la muerte de Lennon, en 1980, y de Harrison, en 2001, la beatlemanía aún es fuerte en el mundo y las posibilidades que ofrece la IA ya han dado lugar a varios intentos de los seguidores de reunirlos, o de hacer versiones de las obras recientes de McCartney con su voz de cuando era joven.