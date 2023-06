▲ El catálogo de enfermedades laborales es poco útil si los protocolos médicos no las reconocen, advierten académicos. Foto Jorge Heras

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 23

A casi un siglo de la primera huelga que exigió la revisión de enfermedades derivadas del trabajo el 15 de junio de 1923, la legislación mexicana tuvo en más de 53 años su primera modificación para ampliar el catálogo de padecimientos que se asocian al trabajo. Sin embargo, persiste un bajo reconocimiento de enfermedades profesionales, destaca Enrique Rajchenberg, historiador económico y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De 21 millones de personas trabajadoras dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y, por tanto, con un empleo formal y beneficiarias de prestaciones laborales, sólo se tiene registro de 5 mil reportes anuales de enfermedades o incidentes de trabajo entre esa población, mientras en Francia, una fuerza similar, que reporta 27 millones de trabajadores, estos incidentes alcanzan 50 mil, comparó el investigador.

Al hacer una crónica de la huelga de los 10 mil en Orizaba, Veracruz, movimiento que fue cimiento del reconocimiento de las enfermedades laborales en la legislación mexicana, Rajchenberg notó que con las modificaciones recientes que ampliaron de 161 a 191 el número de padecimientos vinculados al trabajo, se hace el primer ajuste a este catálogo en más de medio siglo, desde 1970; no obstante, la activación del derecho por parte de los trabajadores aún no es frecuente.

Es de celebrarse la modificación, la ampliación de enfermedades profesionales en México, pero si no cambian las prácticas médicas, los protocolos de reconocimiento de las enfermedades profesionales, no nos va a servir de nada tener 191 enfermedades profesionales en el papel, pero que no repercuten en el reconocimiento de éstas , destacó el investigador en entrevista.

Hace un siglo, en una docena de grandes fábricas en la periferia de Orizaba, estalló el primer movimiento obrero que exigió el reconocimiento de enfermedades asociadas al trabajo. Germinó entre los tejedores, un gremio que al haber migrado de otras ciudades donde había experiencia en la activación laboral, pudo articular su denuncia y en sólo 17 días lograr el reconocimiento de la tuberculosis como una enfermedad profesional y el pago de una indemnización durante toda la incapacidad equivalente al 100 por ciento de su salario.