Prevén pausa en tasas

Los datos publicados ayer mostraron una variación inferior al 4.1 por ciento previsto. “Una inflación más baja de lo esperado podría animar a que la Fed aplace otra alza de las tasas de interés. En este contexto, los mercados de futuros anticipan la probabilidad de una pausa, mientras los funcionarios de la Reserva evalúan cómo han funcionado sus acciones hasta ahora, recordando que la Fed ha subido las tasas en sus 10 pasadas reuniones. Sin embargo, una pausa no significa necesariamente que la Fed haya terminado con su ciclo restrictivo, incluso, no se puede descartar que vuelva a subir las tasas en julio si la inflación no da señales de volver a su objetivo de 2 por ciento, aseguraron analistas de Citibanamex.

Para Luis Gonzalí, codirector de inversiones en Franklin Templeton México, la inflación de Estados Unidos en junio estaría cerca a 3 por ciento, debido a que el dato de junio de 2022 fue muy elevado, de ahí que se verá beneficiado por un fenómeno aritmético.

Así, las autoridades de política monetaria estadunidense se podrían saltar este miércoles un alza de tasas de interés, al concluir hoy la reunión de política monetaria de la Fed; la tasa quedaría entre 5 y 5.25 por ciento, consideró Gonzalí.