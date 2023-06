César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. a12

Un juez federal ordenó a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, regresar las becas y apoyos económicos a las deportistas de la selección mexicana de natación artística.

El juzgado decimoprimero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva a las nadadoras para que continúen recibiendo los apoyos y estímulos gubernamentales en la misma forma en que se venía haciendo; es decir, de manera monetaria, así como el acceso a las instalaciones que son proporcionadas para el desarrollo de su actividad.

El juzgado agendó para el próximo 31 de julio la audiencia constitucional donde decidirá si concede a las ondinas el amparo contra los actos reclamados.

El juez Agustín Tello Espíndola señaló que el fallo no contraviene el orden público ni se sigue prejuicio al interés social, ya que la concesión de la suspensión no se priva de un derecho a la sociedad ni le es causado un daño que de otro modo no resentiría.