No me esperaba este resultado. Sólo deseaba mejorar con respecto a mis actuaciones anteriores. Salió mejor de lo previsto. Es una categoría muy densa, donde todos están trabajando muy duro pa-ra conseguir un lugar en los Juegos , comentó Gómez a la Federación Internacional de Halterofilia.

La jalisciense no sólo arrasó en su división, asimismo sumó puntos importantes en su lucha por clasificarse a la justa parisina.

Antes de la competencia, la jalisciense no figuraba entre las 10 mejores del mundo. Al terminó de ésta, escaló hasta la sexta posición. En cambio, Guillén Vázquez salió de zona de clasificación; antes del Grand Prix ocupaba el octavo peldaño.

Dafne acompañó a su compatriota en el podio. En envión, la campeona mundial juvenil logró el bronce tras levantar 121 kilogramos. Por otra parte, un kilo separó a Guillén de obtener otro metal en levantamiento total, prueba en la que Gómez se consagró.

Las cosas no salieron tan bien. Fundamentalmente me faltaba concentración. Pero siempre tomo las situaciones de manera positiva, y ésta fue una gran lección para el futuro. Trataré de no repetir los mismos errores , confesó la sonorense de 21 años. Necesito recuperar ese primer puesto nacional. Y para eso, sólo hay un secreto: trabajar .

Al término del día, la rivalidad deportiva queda de lado y el apo-yo es mutuo aunque ambas persiguen el mismo sueño.

Además de las cuatro medallas que consiguieron Gómez Valdivia y Guillén Vázquez, Andrea de la Herrán sumó otro más el viernes pasado en los 49 kilogramos.