Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de junio de 2023, p. 3

El novelista estadunidense Cormac McCarthy, autor de narraciones sobre la violenta frontera sur de su país y ambientes apocalípticos que le valieron ser candidato constante al Nobel de Literatura, falleció este martes de causas naturales , a los 89 años de edad, en su casa en Santa Fe, Nuevo México, informó la editorial Alfred A. Knopf.

El sello difundió una cita de la novela La carretera, con la que McCarthy se hizo del Premio Pulitzer de ficción: Mantén un pequeño fuego encendido; por pequeño que sea, por escondido que esté .

El conocido escritor Stephen King sostuvo, a través de su cuenta de Twitter: Cormac McCarthy, quizá el mejor novelista estadunidense de mi época, ha fallecido a los 89 años. Estaba lleno de experiencia y creó una excelente obra. Lamento su fallecimiento .

En noviembre pasado llegó a las librerías mexicanas un volumen de McCarthy con los textos El pasajero y Stella Maris, y, en marzo, Meridiano de sangre (Random House).

Poco conocido durante los primeros 60 años de vida, obtuvo reconocimiento con la publicación en 1992 de Todos los hermosos caballos, el primero de su trilogía de la frontera. Se le llegó a comparar con Ernest Hemingway o William Faulkner.

El narrador escribió alrededor de 15 textos que muestran un mundo sombrío de violencia y marginación, retribuidos con premios como el Pulitzer, Nacional del Libro y el del Círculo Nacional de Críticos del Libro.

Muchas de sus narraciones fueron adaptadas al cine con éxito, como The Sunset Limited, Todos los hermosos caballos, Espíritu salvaje, El consejero, Hijo de Dios, La carretera y No es país para viejos. La última cinta, dirigida por los hermanos Coen, se adjudicó cuatro premios Óscar de la Academia, incluido el de Mejor Película y Mejor Actor de reparto para Javier Bardem.

Recluso y desprendido de las limitaciones materiales –vivió durante mucho tiempo en moteles de mala muerte–, McCarthy concedió sólo un puñado de entrevistas a los medios.

En 2007 le dijo a la conductora Oprah Winfrey: No creo que (las entrevistas) sean buenas para la cabeza. Si pasas mucho tiempo pensando en cómo escribir un libro, probablemente no deberías estar pensando en ello, sino haciéndolo .

El autor nació con el nombre de Charles Joseph McCarthy Jr el 20 de julio de 1933 en Providence, Rhode Island. Fue uno de los seis hijos de una familia católica irlandesa que más tarde adoptó el antiguo nombre irlandés de Cormac.

Vivió una vida de cierta comodidad en Tenesi, pero más tarde, como refirió al diario The New York Times: Sentí muy pronto que no iba a ser un ciudadano respetable. Odié la escuela desde el día en que la pisé .

En la década de los 50 se enroló en la Fuerza Aérea y en los 60 se caso dos veces, primero con Lee Holleman, a la que conoció en la universidad y con la que tuvo un hijo, y más tarde con la cantante inglesa Anne DeLisle, de la que se separó en 1976.

Tras una breve estancia en Europa, regresó a Estados Unidos para asentarse en El Paso, Texas, y finalmente en Santa Fe.