No hablará de compañeros

En cuanto a las declaraciones del ex canciller Marcelo Ebrard Casaubon, de que la invitaría a ser la secretaria de Gobernación de llegar a la Presidencia, la mandataria manifestó que en todo este periodo no se le oirá hablar mal de sus compañeros, pues los adversarios políticos no están dentro de la Cuarta Transformación.

Yo sigo como jefa de Gobierno hasta el viernes y ahora me estoy dedicando, esencialmente, a cerrar bien la ciudad y a que el proceso de quién se queda salga muy bien, sin problemas , aseveró.

En otros temas, la Motion Picture Association entregó al gobierno de la ciudad un reconocimiento por el apoyo de su administración a la industria del cine y la televisión, el cual agradeció mediante de un video publicado en su cuenta de Twitter, luego de que canceló su participación en la entrega del premio en Washington, Estados Unidos.

Asimismo, dio a conocer que los ex boxeadores Floyd Mayweather y Evander Holyfield, y el actor Sylvester Stallone, se congratularon por la clase masiva de box que tendrá lugar el próximo sábado en el Zócalo, quienes también en videos felicitaron a la jefa de Gobierno por la realización de dichos eventos.