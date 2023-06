L

os centros imperialistas produjeron la más grande desigualdad social de la historia con el modelo neoliberal, mediante inicuos aumentos de la explotación de la fuerza de trabajo en todas partes. Ahora Estados Unidos (EU) dice que ha llegado la hora de decir adiós al neoliberalismo. Lo ha dicho mediante sendas intervenciones públicas de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el Stanford Institute for Economic Policy Research el pasado 4 de marzo, y del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en la Brookings Institution, el pasado 27 de abril. La de Yellen es su segunda intervención para presentar la que ha llamado economía moderna de la oferta . La de Sullivan, con referencia a la de Yellen, para presentar la política económica internacional de EU, que integra profundamente la política interior y la política exterior para la renovación del liderazgo económico ­estadunidense .

Se trata del anuncio de un nuevo Consenso de Washington, aunque Sullivan lo niega expresamente: si lo que quiere decirse es que EU va solo, o acompañado sólo de Occidente excluyendo a los demás es una idea sencillamente errónea , dice. Sullivan se equivoca; no era a solo o acompañado que el término aludía. El Consenso de Washington debe su nombre al consenso entre el FMI, el Banco Mundial y la Oficina del Tesoro, tres instituciones con domicilio en Washington. El término fue acuñado por John Williamson para describir un paquete de reformas estándar para países en desarrollo azotados por la crisis financiera : la ferocidad estándar del sistema financiero –por entonces internacionalizado–, encima de los países periféricos.

Después de ser anunciado por Yellen, el consenso no tuvo que esperar ni un minuto para que el FMI y el Banco Mundial se alinearan al consenso . EU trata ahora de formular un paquete de nuevas reformas estándar y claro que no va solo: debe ser observado no sólo por los países en desarrollo , sino por todo Occidente: coherencia entre la política económica interna y la externa, como ha dicho Sullivan, para la renovación del liderazgo [léase dominio] económico estadunidense . Resulta obvio que sus socios de la Unión Europea (UE), Canadá y Japón se alinearán rápidamente al nuevo consenso . El dominio de EU sobre la UE es hoy más profundo que en cualquier otro momento de la historia.