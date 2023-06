H

ay un paralelismo entre la historiografía sobre la revolución popular vencida en los campos de batalla en 1915, y la del movimiento armado socialista (MAS) también vencido.

La magnitud de la derrota militar del villismo puede contarse siguiendo el destino de sus protagonistas: cuando Villa fue asesinado sólo sobrevivían cuatro de los 16 jefes de Brigada de 1914. Hubo un sino trágico: entre 1913 y 1919 hay un largo desfile de fallecidos por muerte violenta… como los de la Liga Comunista 23 de Septiembre entre 1973 y 1979.

¿Con ellos murió la revolución? Encontré a veteranos villistas en las filas de Partido Comunista, en las organizaciones obreras y campesinas, en la lucha agraria cardenista… y en la Cristiada, que también fue una rebelión popular. No cuento aquí a los que cambiaron bandera, cuyos símbolos más siniestros son Eulogio Ortiz, represor del movimiento obrero y torturador de Librado Rivera, o Práxedes Giner Durán, gobernador de Chihuahua que tras la caída de Arturo Gámiz y siete de sus compañeros el 23 de septiembre, exclamó: ¿querían tierra?, ¡denles tierra hasta que se harten!

Más allá de esos destinos, el país no se habría transformado radicalmente entre 1914 y 1940 sin la existencia de la revolución social zapatista y villista. Igualmente, hoy entendemos que hay avances en México impensables sin el MAS, sin la respuesta de los guerrilleros a la violencia de un Estado que gobernaba para la gran burguesía explícitamente desde 1940, y con un pacto de alianza subordinada con EU desde al menos 1945. Muchos ex guerrilleros, familias, bases de apoyo, se incorporaron a los movimientos sociales y políticos que fueron conquistando los derechos colectivos y abriendo la ventana a la democracia que ahora la derecha quiere volver a cerrar. También es claro que sin el MAS no se habría producido la llamada reforma política de 1977.

Pero parece prohibido decirlo. Otro paralelismo: durante casi medio siglo, la historiografía redujo el zapatismo a movimiento regionalista que volteaba a un pa­sado idílico y se limitaba a exigir la restitución de las tierras arrebatadas por la oligarquía a los pueblos. El famosísimo Zapata de Womack mantuvo esa interpretación durante décadas, pese a la acción revolucionaria de un nuevo zapatismo. Porque fue la acción zapatista la que al fin mostró claramente la vocación revolucionaria del zapatismo de 1911-19. Me refiero a la acción reiniciada por Rubén Jaramillo, quien ligó la raíz revolucionaria zapatista y la sociología de la revolución guevarista; y al zapatismo que hoy vive en el EZLN y otros movimientos (sectores de Morena incluidos). Villa fue convertido en criminal sin principios y debió pa­sar más de medio siglo para que el proyecto revolucionario villista empezara a ser rescatado por historiadores.