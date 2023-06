Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 13 de junio de 2023, p. 16

Las cifras de solicitantes de refugio en México son abrumadoras y no van a cambiar , pero lo más alarmante es que las autoridades del gobierno federal, así como organismos internacionales y organizaciones civiles apenas logran dar respuesta a bomberazos , por lo que obtener la condición de refugiado no les garantiza el acceso inmediato a los derechos fundamentales como educación, salud y empleo y que el Estado debe proporcionarles.

En ello coincidieron representantes de la organización Sin Fronteras y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, al señalar que una vez que las personas solicitantes consiguen este reconocimiento todavía deben enfrentar barreras estructurales del sistema que les impide insertarse en la sociedad mexicana.

Ejemplo de esto es que les piden actas de nacimiento de sus hijos para el ingreso a la escuela, así como credencial del Instituto Nacional Electoral para abrir una cuenta bancaria o pasaporte vigente, lo cual es imposible que entreguen, porque son personas que huyeron de su país, a veces sólo con lo que traían puesto , por lo que no cuentan con esa documentación y no pueden ir al consulado de su país porque ya no les proporcionan apoyo cuando adquieren la condición de refugiados, explicó Wendy Castro Martínez, integrante de la organización Sin Fronteras.